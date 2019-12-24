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Трейлер: "Иди к папочке" - инди-хоррор с Элайджей Вудом

Новости
    24.12.2019, 17:56
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился трейлер необычного - назовём это так - инди-хоррора "Иди к папочке" (Come to Daddy).

Фото: kinopoisk.ru
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В главной роли - Элайджа Вуд, который после "Властелина колец" в чём только не снимается.

Его напарник по съёмкам - Стивен МакХэтти ("Фонтан" Аронофски, "300 спартанцев", "Хранители" Снайдера).

А синопсис примерно такой: парень со странностями (Вуд) приезжает в глушь к живущему в уединении отцу (МакХэтти), у которого странностей ещё больше. Ну а дальше начинается какая-то зловещая катавасия.

Режиссёр - дебютант в этом качестве Ант Тимпсон, известный как один из сценаристов антологий "Азбука смерти" и "Азбука смерти 2". Сценарий он написал вместе с одним из авторов небезызвестного "Сального душителя" Джимом Хоскином.

В мировой прокат фильм совместного производства Ирландии, Канады, Новой Зеландии и США вышел минувшей весной, в российских кинотеатрах он появится 13 февраля следующего года.

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