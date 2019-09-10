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Режиссер "Гоголя" снимет screenlife-хоррор про воскрешение мертвецов

Новости
    10.09.2019, 12:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Тимура Бекмамбетова "Базелевс" анонсировала своей новый проект - "экспортный" screenlife-хоррор Resurrected ("Воскрешение"). То есть фильм, все действие которого происходит на экранах мониторов.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Работы будут проводиться в сотрудничестве с западными коллегами. "Продажи будущего полнометражного фильма с английским названием Resurrected начались на кинофестивале в Торонто", - уточнили в пресс-службе компании.

Режиссер ленты - Егор Баранов, достойно зарекомендовавший себя серией "Гоголь" с неугомонным Александром Петровым, собравшей в российском прокате более 1,3 миллиарда рублей.

По сюжету будущей картины в недалеком будущем Ватикан находит способ возвращать мертвых к жизни. Ее главный герой - служитель виртуальной церкви, сын которого погиб в автокатастрофе. И именно он станет первым, кого воскресят. После чего эксперимент выходит из-под контроля.

По словам Баранова, изначально он планировал сериал, но Бекмамбетов предложил реализовать сюжет именно в формате screenlife-полнометражки. "Мне было интересно поработать в нем, поэтому я с легкостью согласился", - рассказал Егор.

По касту пока информации нет.

Стоит напомнить, что screenlife-хоррор Лео Габриадзе "Убрать из друзей" при бюджете в миллион долларов внезапно собрал в прокате 64 миллиона. А screenlife-триллеры "Профиль" и "Поиск" получили призы на Берлинском МКФ и на фестивале "Сандэнс" соответственно, тем дав субжанру путеводный зеленый свет. Также в российский прокат в этом формате вышла комедия Романа Каримова "Днюха!".

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