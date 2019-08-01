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Вышел трейлер боевика "Герой" с Машковым, Петровым и Ходченковой

Новости
    01.08.2019, 11:24
Текст:   Олег Усков

Очередной подарок тому довольно многочисленному сегменту зрительской аудитории, которая полагает, что кашу маслом не испортить, а кино - актером Александром Петровым.

На YouTube-канале студии Central Partnership опубликован породисто, абсолютно на голливудский манер выглядящий второй трейлер "русского Борна" - боевика "Герой".

Сюжет ленты закручен вокруг молодого человека по имени Андрей (Петров), пятнадцать лет назад под руководством своего отца, полковника Родина (Машков) прошедшего обучение в экспериментальной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. А когда проект закрыли, Андрей "сжег мосты", остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но тогда прошлое напомнило о себе - парню внезапно позвонил считавшийся погибшим отец, рассказав, что на Андрея открыта охота неизвестными злыми силами.

Дальнейшее развитие ситуации легко и просто проследить из предложенного ролика.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо Петрова и Машкова в ленте снялись Светлана Ходченкова, Константин Лавроненко, Марина Петренко ("На игре", "Квест").

Режиссер - Карен Оганесян ("Журов", "Королева красоты").

Сценарий написал Николай Куликов ("Легенда №17", "Движение вверх", "неремейк" "Экипажа").

Прокат - с 26 сентября.

Трейлер, в котором присутствует неприличный жест, можно найти на канале "Централ Партнершип".

Первый трейлер смотрите здесь.

Ранее Владимир Машков, временно покинувший актерство, рассказал, при каких условиях может вернуться на экраны.

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