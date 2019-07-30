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Владимир Машков назвал условие, при котором он вернется в кино

Новости
    30.07.2019, 11:15
Текст:   Олег Усков

Народный артист Российской Федерации Владимир Машков, ранее покинувший кинематограф, озвучил условия, при которых он готов вернуться на экраны.

По словам 55-летнего актера, режиссера, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, он может вернуться в кинематограф лишь в том случае, если все наладится с работой, которой он занимается сейчас. То есть в театре.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: Московский театр Олега Табакова Машков возглавил в прошлом году - после смерти Олега Павловича. В феврале объявив, что из кино уходит. Но, как позже разъяснил его представитель, временно. Поскольку рваться на два фронта и совмещать Владимир Львович физически не сможет - просто не хватит сил.

"Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино", - рассказал Машков в интервью  "Парламентской газете".

"Я чуть больше года занимаюсь театром, школой Олега Табакова, поэтому возможности на самостоятельное плавание у меня нет. Я не грущу по этому поводу - это данность", - сказал артист.

Заверив, что в данный момент он "увлечен деятельностью, которой занимается".

Владимир Машков родился в 1963 году в Туле. Лауреат премий "Ника" (в 1998 и 2011 годах), "Золотой орел" (2009, 2011, 2019), "ТЭФИ" (2008).

На экранах дебютировал в конце восьмидесятых. Известен по фильмам и сериалам "Делай - раз!", "Танцы в "Голубой игуане", "15 минут славы", "Шпионка", "Мама", "Папа", "Идиот", "Вор", "Ликвидация", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". В сентябре его можно будет увидеть на экране вместе с Александром Петровым в шпионском боевике "Герой".

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