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Джон Карпентер: франшизу "Хэллоуин" будут снимать, пока есть деньги

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    26.08.2019, 15:37
Текст:   Илья Маршак

Знаменитый американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и композитор Джон Карпентер прокомментировал перезапуск культового фильма ужасов "Хэллоуин", сразу два сиквела которого выйдут на экраны в 2020 и 2021 гг.

Мастер хоррора выразил уверенность в том, что созданная им серия "практически бессмертна", равно как и ее главный герой, и в ближайшее время ждать ее полного окончания не стоит.

"Пока есть деньги, я бы не рассчитывал на финал", - цитирует Карпентера издание The Wrap.

Прямой сиквел фильма 2018 года получил название "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills). Главную роль, как и следовало ожидать, вновь исполнит Джейми Ли Кертис, героиня которой противостоит инфернальному маньяку Майклу Майерсу вот уже более 40 лет. Премьера картины назначена на 16 октября 2020 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера третьей части обновленной серии - "Хэллоуин заканчивается" (Halloween Ends) - состоится 15 октября 2021 года.

За сценарии обеих картин отвечают Дэнни МакБрайд и Дэвид Гордон Грин, ранее работавшие вместе над фильмами "Ананасовый экспресс: Сижу, курю", "Храбрые перцем" и "Вечер с Беверли Лафф Линн", а также сериалами "Завучи" и "На дне".

В работе над второй частью им помогает Скотт Тимс (сериал "Нарко: Мексика"), соавторами заключительной главы стали Пол Логан ("Манглхорн") и Крис Берниер (хоррор-антология Hulu "Дом", документальный мини-сериал "Водитель").

Сам Карпентер вызвался написать саундтрек, так или иначе переосмысливающий атмосферную тему классического фильма 1978 года - одну из самых узнаваемых мелодий в жанре хоррор.

После завершения истории Майкла Майерса Грин оставит франшизу, чтобы другие авторы привнесли в серию нечто новое, сообщает портал Indie Wire.

"Хэллоуин" 1978 года, созданный под сильным влиянием "Психо" Альфреда Хичкока, стал одним из самых коммерчески успешных независимых фильмов в истории и вызвал появление жанра "слэшер". Многие использованные в нем приемы и сюжетные ходы со временем стали своеобразными клише в фильмах ужасов.

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