Джон Карпентер: франшизу "Хэллоуин" будут снимать, пока есть деньги

Знаменитый американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и композитор Джон Карпентер прокомментировал перезапуск культового фильма ужасов "Хэллоуин", сразу два сиквела которого выйдут на экраны в 2020 и 2021 гг.

Мастер хоррора выразил уверенность в том, что созданная им серия "практически бессмертна", равно как и ее главный герой, и в ближайшее время ждать ее полного окончания не стоит.

"Пока есть деньги, я бы не рассчитывал на финал", - цитирует Карпентера издание The Wrap.

Прямой сиквел фильма 2018 года получил название "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills). Главную роль, как и следовало ожидать, вновь исполнит Джейми Ли Кертис, героиня которой противостоит инфернальному маньяку Майклу Майерсу вот уже более 40 лет. Премьера картины назначена на 16 октября 2020 года.

Премьера третьей части обновленной серии - "Хэллоуин заканчивается" (Halloween Ends) - состоится 15 октября 2021 года.

За сценарии обеих картин отвечают Дэнни МакБрайд и Дэвид Гордон Грин, ранее работавшие вместе над фильмами "Ананасовый экспресс: Сижу, курю", "Храбрые перцем" и "Вечер с Беверли Лафф Линн", а также сериалами "Завучи" и "На дне".

В работе над второй частью им помогает Скотт Тимс (сериал "Нарко: Мексика"), соавторами заключительной главы стали Пол Логан ("Манглхорн") и Крис Берниер (хоррор-антология Hulu "Дом", документальный мини-сериал "Водитель").

Сам Карпентер вызвался написать саундтрек, так или иначе переосмысливающий атмосферную тему классического фильма 1978 года - одну из самых узнаваемых мелодий в жанре хоррор.

После завершения истории Майкла Майерса Грин оставит франшизу, чтобы другие авторы привнесли в серию нечто новое, сообщает портал Indie Wire.

"Хэллоуин" 1978 года, созданный под сильным влиянием "Психо" Альфреда Хичкока, стал одним из самых коммерчески успешных независимых фильмов в истории и вызвал появление жанра "слэшер". Многие использованные в нем приемы и сюжетные ходы со временем стали своеобразными клише в фильмах ужасов.