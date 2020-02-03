"Гретель и Гензель": сказка ложь, да в ней - прогресс

Если вы не знакомы с фильмографией Оза Перкинса, стоит это досадное упущение поскорее исправить. Не так уж много в наши дни режиссёров, которые, работая в жанре хоррора, стараются придать жанру пусть и не стремительное развитие (в отличие от, например, Роберта Эггерса и Ари Астера), но оригинальные черты.

Правда, нужно оговориться, что обе его предыдущие ленты связаны с ужасами лишь формально. Печальный "Февраль" и открыточная "Я прелесть, живущая в доме" не столько пугали в лоб, сколько приглашали ассоциативно порассуждать о природе подсознательных страхов и аббераций психики, проявляющихся в условиях вынужденного герметичного одиночества. То есть, можно сказать, причудливо перекликались с хичкоковским "Психо", где папа Оза, известное дело, сыграл важнейшую роль всей карьеры.

В общем, получалось как минимум небезынтересно. И продолжать бы Перкинсу-младшему в том же духе меланхоличной кинопоэзии на радость эстетам, не подвернись ему проект покрупнее, похитовее, с нормальным бюджетом, готовым чужим сценарием и прицелом на куда более массовую аудиторию. Широко разрекламированная с помощью сочных, густо атмосферных трейлеров новинка мирового проката - "Гретель и Гензель". Ревизия жутенького сказочного сюжета про брошенных детишек и обманчиво милую бабку-людоедку из легендарного сборника братьев Гримм.

Вроде бы всем она хороша - хвали не хочу. Тут вам и стильный визуальный ряд из фольклорной пасторали вперемешку с мрачными сновидческими фантазиями. И, опять же, плотная атмосфера, которую создают то декорациями дремучих ирландских лесов, то недобрыми интерьерами колдовского дома - реальной, между прочим, постройки на отшибе Дублина, где три века назад продуктивно заседали британские аристократы-оккультисты. Плюс недурственная попытка скрестить мистические каноны с контекстом суровой голодной эпохи, когда каннибализм не считался такой уж прям экзотикой.

Короче говоря, выглядит картина здорово, щеголяя к тому же задатками качественного "слоубёрнера" - как сейчас модно называть ужастики с медленно нарастающим градусом зыбкого кошмара. Тем обиднее, что, во-первых, богатый потенциал где-то посередине купируется напрочь (будто авторы запоздало узнали про травоядный рейтинг PG-13) - и, во-вторых, хорошей повествовательной начинки под яркую фактуру режиссёру не дали. Подменив явно просившуюся сюда психоделическую хтонь вкупе со зловещей иносказательностью - на манер культовой "Ведьмы" - нескладной конъюнктурной чепухой.

Вот хотя бы скримеры с "джампскейрами" - малочисленные, но всё равно раздражающе неуместные с учётом замаха на необычное дарк-фэнтези и "пост-хоррор". Зачем они нужны - загадка. Впрочем, это ещё ладно - поймём, простим, спишем на приманку для охочей до спинномозговых ощущений широкой публики. Да и, в конце концов, не в скримерах основное зло - а как раз-таки в претензии на концептуальность содержания, понятую командой "Гретель и Гензеля", скажем так, очень по-своему.

Помните, у того же Эггерса - религиозный фанатизм, внутреннее разложение, символизм, аллюзии, чёрный юмор? Ну так на то он и Эггерс - самородок, мастер интересных метафор и, главное, сам себе сценарист. В то время как здесь у нас имя девочки поперёд имени мальчика в заголовке - со всеми симптоматично вытекающими. Феминистская повесточка, чёткое комсомольское "нет" харассменту с патриархатом, идеалы сестринства, поучительные выводы о важности уникального, сильного-независимого женского пути, никчёмный братец-дурачок (такой маленький, а уже мужик!) - и корявый пафос диалогов-монологов.

Актёры, отдадим им должное, стараются: по крайней мере, фанаты Софии "Беверли Марш" Лиллис обиженными не уйдут, и колдунья у Элис Криге получилась вполне ничего - в смысле, страшная (не лукизм!). Однако значительно больше шансов запомниться у красивой картинки. Вернее, у красивой картинки - и Чарльза Бабалолы. Который мимолётно играет невесть откуда взявшегося в европейском Средневековье доброго охотника-негра. Роль абсолютно ненужную по сюжету - зато, сами понимаете, критически необходимую по соображениям диверсификации.

2.5