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Хоакин Феникс получил премию BAFTA и вознегодовал

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    03.02.2020, 11:25
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP Фото: Joel C Ryan/Invision/AP
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP

Британская академия кино и телевизионных искусств вручила свои награды - BAFTA. Больше всех досталось военной драме Сэма Мендеса "1917" - шесть штук, включая премии в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

Фото: Kinopoisk.ru
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Не обошлось и без скандала, естественно, поскольку BAFTA почему-то снова оказалась "слишком белой", и хотя пару лет назад были приняты меры для решения проблемы недостаточного разнообразия, должного эффекта меры те не возымели: среди номинантов-режиссеров - ни одной женщины, а среди актеров - сплошь бледнолицые.

Вот и Хоакин Феникс, победивший в категории "Лучшая мужская роль", вышел на сцену с недовольной физиономией и толкнул обличительную речь содержания примерно такого: спасибо, конечно, но лучше бы какому-нибудь темнокожему дали. "Получается, мы как бы говорим всем цветным людям, что им тут не рады", - пояснил свою позицию Феникс. Чем сорвал бурные и продолжительные аплодисменты.

Ну а в целом все более или менее по делу: лучшая мужская роль второго плана - Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде"), лучшая женская роль - Рене Зеллвегер ("Джуди"), лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история"), лучший адаптированный сценарий - "Кролик Джоджо", лучший оригинальный сценарий - "Паразиты".

С полным списком награжденных и номинированных можно ознакомиться здесь.

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