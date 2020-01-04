Вышел новый трейлер хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно"

Исключительных мрачности, стильности и зловещести трейлер фильма ужасов "Гретель и Гензель" доступен на YouTube.

Постановщик ленты - актер, сценарист, режиссер Оз Перкинс, ранее зарекомендовавший себя тепло встреченной "Прелестью, живущей в доме". Помимо прочего, Оз, кстати, - сын актера Энтони Перкинса, Норманна Бэйтса из хичкоковского "Психо".

Сценарной адаптацией истории братьев Гримм занимался Роб Хэйес (несказанно смешной британский ситком "Жевательная резинка").

Новая версия сказки - совместного производства Ирландии, Канады и США - судя по трейлеру, придаст окончательной нездоровости приключениям брата и сестры в Очарованном лесу.

"В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…", - нагнетает синопсис.

Гретель сыграла София Лиллис, Беверли из "Оно", Гензеля - Сэмми Лики.

Плюс в ролях Элис Крайдж ("Карнивал Роу", "Сайлент Хилл", "ОА"), Джессика Де Гау ("Корона", "Дракула"), Чарльз Бабалола ("Черное зеркало"), Йен Кенни ("Хан Соло: Звездные войны. Истории"), Абдул Альшариф ("Летящие сквозь ночь"), Беатрикс Перкинс ("Я прелесть, живущая в доме"), дочь постановщика.

Российская премьера - 30 января.

Первый трейлер - здесь.