Новости

Юрий Лоза написал новогодний стишок 16:25
Вышел финальный трейлер "Дракулы" от создателей "Шерлока" 00:13
Актриса Элизабет Селларс умерла на 99-м году жизни 03.01.2020
Сыгравший папу Римского Джон Малкович признался, что он атеист 03.01.2020
Новогодняя серия "Простоквашина" собрала более 1 200 000 просмотров 02.01.2020

Вышел новый трейлер хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно"

Новости
    04.01.2020, 16:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers

Исключительных мрачности, стильности и зловещести трейлер фильма ужасов "Гретель и Гензель" доступен на YouTube.

Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия
Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант

Постановщик ленты - актер, сценарист, режиссер Оз Перкинс, ранее зарекомендовавший себя тепло встреченной "Прелестью, живущей в доме". Помимо прочего, Оз, кстати, - сын актера Энтони Перкинса, Норманна Бэйтса из хичкоковского "Психо".

Сценарной адаптацией истории братьев Гримм занимался Роб Хэйес (несказанно смешной британский ситком "Жевательная резинка").

Новая версия сказки - совместного производства Ирландии, Канады и США - судя по трейлеру, придаст окончательной нездоровости приключениям брата и сестры в Очарованном лесу.

"В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…", - нагнетает синопсис.

Гретель сыграла София Лиллис, Беверли из "Оно", Гензеля - Сэмми Лики.

Плюс в ролях Элис Крайдж ("Карнивал Роу", "Сайлент Хилл", "ОА"), Джессика Де Гау ("Корона", "Дракула"), Чарльз Бабалола ("Черное зеркало"), Йен Кенни ("Хан Соло: Звездные войны. Истории"), Абдул Альшариф ("Летящие сквозь ночь"), Беатрикс Перкинс ("Я прелесть, живущая в доме"), дочь постановщика.

Российская премьера - 30 января.

Первый трейлер - здесь.

Новости

Актриса из "Первого мстителя" подозревается в убийстве матери 02.01.2020
Актриса Мишель Уильямс ждет ребенка и готовится к свадьбе 02.01.2020
Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант 01.01.2020
Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера" 01.01.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix
Netflix назвал свои самые популярные фильмы и сериалы 2019 года 01.01.2020
На 31-м году жизни умер актер из "Игры престолов" Эндрю Данбар 30.12.2019
Видео: кино и сериалы 2019 года смонтировали в 20-минутный "фильм" 30.12.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Megogo Distribution
Вышел трейлер фильма о Михаиле Калашникове 30.12.2019
Вышел трейлер "Плохих парней навсегда" с Уиллом Смитом 27.12.2019
Вышел трейлер драмы о пожарных "Огонь" с Константином Хабенским 26.12.2019
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Умерла актриса Сью Лайон, Лолита из экранизации Кубрика 28.12.2019
"Лютик" о "Чеканной монете": Самое раздражающее из всего, что я слышал 26.12.2019
"Бэтмена" Роберта Паттинсона показали в новом костюме 26.12.2019