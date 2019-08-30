Сериал на выходные. "ОА": танцы снаружи всех измерений

Как бы это ни было печально, но разжиться обширной зрительской аудиторией и привлечь значительное число новых подписчиков сериалу не удалось, а политика цифровой платформы такова, что к проекту, продлеваемому на третий сезон, предъявляются более строгие требования, поскольку значительно повышается финансирование. И, несмотря на теплый прием у зрителей и критиков (на Rotten Tomatoes оценки первого и второго сезона составляют 77% и 92% соответственно), все-таки было принято решение о закрытии.

Впрочем, в этой истории есть и некоторые положительные моменты: во-первых, мы имеем превосходно снятую, насыщенную событиями и персонажами историю в 16 сериях, для которой одного просмотра явно мало. Во-вторых, создатели "ОА" Брит Марлинг ("Другая Земля") и Зал Батманглидж ("Звук моего голоса", "Группировка "Восток", сериал "Сосны") уже вовсю трудятся над новыми проектами, которые вряд ли постигнет участь их многосерийного детища.

Как бы то ни было, благодаря "ОА" мир познакомился с автором сценария, продюсером и исполнительницей главной роли Брит Марлинг, имя которой еще недавно было известно лишь небольшой горстке интеллектуалов. Теперь же она с невозмутимым видом и милой русалочьей улыбкой выслушивает, как ее сравнивают с личностями в диапазоне от М. Найта Шьямалана до Дэвида Линча.

В фанатских дискуссиях также нередко упоминают о духовных поисках Карлоса Кастанеды, который писал, что после обретения Знания человек навсегда теряет путь к своему прежнему образу жизни. Нечто подобное можно сказать и про персонажей "ОА", каждый из которых является кем-то вроде неприкаянного странника и не может вернуться к себе.

Как-то Марлинг призналась, что прототипом ее героини стала незнакомка, с которой она случайно встретилась на вечеринке: "Я заметила ее с другого конца комнаты. Казалось, эта женщина как бы существует на другой частоте. Потом мы разговорились, и она рассказала мне, что у нее был опыт клинической смерти, описала, как душа покидала ее тело, и что она чувствовала, когда снова в него вернулась. Стало понятно, почему она кажется человеком, который одновременно и не принадлежит этому миру, и, наоборот, еще глубже нас в него погружен. Мысль о том, чтобы создать такого персонажа, показалась мне очень привлекательной".

Стартовав с не самой интересной завязки (неведомо как прозревшая слепая девушка по имени Прейри Джонсон возвращается домой через семь лет после загадочного исчезновения и сообщает, что ее зовут ОА), к середине первого сезона сериал накрывает зрителя смесью из качественной научной фантастики, философской мистики и городского фэнтези. А начиная со второго, еще более изобретательного и дерзкого, движется куда-то в сторону нового "Твин Пикс".

В целом же философскую притчу о жизни и смерти, важную роль в которой играют, например, движения (за танцы отвечал хореограф Райан Хеффингтон, который работал над клипами певицы Sia), активно сравнивают с "Очень странными делами", но только "для взрослых".

После того, как появилась новость о закрытии шоу, финальная серия которого заканчивается ярким и неожиданным клиффхенгером, вице-президент по оригинальному контенту для Netflix Синди Холланд заявила Empire: "Мы невероятно гордимся 16 завораживающими главами "ОА" и благодарны Брит и Залу за то, что они поделились своим смелым видением и воплотили его в жизнь благодаря своему невероятному мастерству".

Поклонники ответили с помощью кампаний #SaveTheOA и #TheOAisReal в Twitter видео о том, как они исполняют "Движения из шоу" и петицией на Change.org, которую в настоящий момент подписали уже более 80 000 человек.

Впрочем, некоторые предполагают, что объявление об аннулировании сериала - просто рекламный трюк, по смыслу привязанный к финалу второго сезона. Пока же поклонникам остается лишь перечитывать трогательное послание Марлинг в Instagram, которое заканчивается грустными, но мудрыми словами: "Жить - значит переживать несправедливый выбор".