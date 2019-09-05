Новости

Хлебников рассказал о работе над вторым сезоном "Обычной женщины" 16:48
Умер создатель "российской Лары Крофт" Юрий Бобров 16:25
Состояние Валентина Гафта: нарушение речи, плохо работает рука 15:54
Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова 15:47
Определен лучший кинокомикс в истории кино 14:26

Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно"

Новости
    05.09.2019, 16:19
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился красочный трейлер фэнтезийного хоррора "Гретель и Гензель", чьё название недвусмысленно отсылает к известной сказке.

Сюжет соответствующий: "Девушка вместе с младшим братом отправляется в лес. Она надеется найти еду, но находит лесную злую ведьму", - лаконично гласит синопсис.

Режиссёр - известный как актёр Оз Перкинс, сценарист - Роб Хэйес, пока ничем важным на этих постах пока не отметившиеся.

В главных ролях - София Лиллис (юная Беверли из "Оно" и "Оно 2", главная героиня "Острых предметов" в детстве) и Сэмми Лики, в этом году дебютировавший в мини-сериале "МатьОтецСын".

Российская премьера состоится 30 января 2020 года, на день раньше мировой.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии 14:15
СМИ: Валентина Гафта парализовало после инсульта 12:32
Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая" 12:18
Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие 12:04
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
У продолжения "Лары Крофт" появились режиссер и дата премьеры 11:31
Вышел трейлер "Плохих парней 3" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом 04.09.2019
Видео: сделавшего очередную "пластику" Микки Рурка перестали узнавать 04.09.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 01.09.2019
Вышел трейлер финального сезона сериала "Двойка" 31.08.2019
Трейлер: в прокате - "Последнее испытание", сиквел "Училки" 31.08.2019
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 02.09.2019
Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак 31.08.2019
Вышел трейлер режиссерской версии этнохоррора "Солнцестояние" 28.08.2019