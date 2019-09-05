Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно"

В Сети появился красочный трейлер фэнтезийного хоррора "Гретель и Гензель", чьё название недвусмысленно отсылает к известной сказке.

Сюжет соответствующий: "Девушка вместе с младшим братом отправляется в лес. Она надеется найти еду, но находит лесную злую ведьму", - лаконично гласит синопсис.

Режиссёр - известный как актёр Оз Перкинс, сценарист - Роб Хэйес, пока ничем важным на этих постах пока не отметившиеся.

В главных ролях - София Лиллис (юная Беверли из "Оно" и "Оно 2", главная героиня "Острых предметов" в детстве) и Сэмми Лики, в этом году дебютировавший в мини-сериале "МатьОтецСын".

Российская премьера состоится 30 января 2020 года, на день раньше мировой.