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13.07.2020 19:04
Рубрика: Власть

Матвиенко поделилась впечатлениями от работы наставником конкурса "Лидеры России"

Текст: Галина Мисливская

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за время работы наставником всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" убедилась в эффективности этого проекта.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Это реальные социальные лифты для наших молодых ребят. Это реальное формирование лидеров, команды будущего резерва", - сказала она понедельник в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

В мероприятии приняла участие одна из победительниц прошлогоднего конкурса Светлана Костикова, чьим наставником была и остается глава Совфеда. В настоящее время Костикова работает в Российском фонде прямых инвестиций.

"В этом году осенью, в ноябре, стартует новый сезон проекта. Я надеюсь, многие молодые люди попробуют свои силы, в том числе девушки", - заявила Валентина Матвиенко.

Напомним, всероссийский конкурс молодых управленцев "Лидеры России" проходит с 2017 года. В нем принимают участие специалисты из разных областей с опытом руководящей работы. Каждый год 300 лучших получают образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а сотня финалистов проходит годовые стажировки у ведущих топ-менеджеров России, министров, парламентариев, губернаторов, глав крупнейших компаний.

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