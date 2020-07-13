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13.07.2020 19:19
Рубрика: Общество

Выходные с пособием

Медикам компенсируют пропущенный из-за пандемии отпуск
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
Медицинским работникам компенсируют отпуск, от которого они вынуждены были отказаться из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим из резервного фонда правительства дополнительно выделено более 5 млрд рублей.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Более 4 млрд из резервного фонда правительства получат регионы и более 1 млрд - медицинские организации, подведомственные минздраву, минобороны, минобрнауки, минтруда, МВД, ФМБА, ФСБ, ФСИН, Управлению делами президента, МГУ.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В документе уточняется, что выделенные средства должны покрыть расходы как на оплату отпусков, так и их компенсацию медикам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за работу с коронавирусом. Ранее надбавка к заработной плате была установлена врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям "скорой помощи", работающим с пациентами, зараженными COVID-19. При этом президент поручил учесть все выплаты при расчете отпускных. Тогда же в Федеральном фонде ОМС сообщили, что в бюджете фонда таких денег нет. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования, пояснили в минздраве.

При этом в регионы межбюджетные трансферты поступят при условии, если в региональных бюджетах есть средства на исполнение хотя бы части обязательств, поскольку выделенные правительством деньги должны быть использованы в порядке софинансирования расходов, а не основного источника покрытия расходов. Основанием для их перечисления станет соглашение с минздравом, заключенное в электронной форме, и заявка, направленная в правительство руководителем региона.

Размер софинансирования для конкретного региона рассчитан по формуле, утвержденной правилами предоставления дополнительных межбюджетных трансфертов, которые также подписал премьер-министр. Согласно документу, максимальную помощь от правительства получат Москва - 473,3 млн, Московская область - 352,4 млн и Санкт-Петербург - 306,1 млн, меньше всего денег будет перечислено в Ненецкий автономный округ - 2,4 млн и Курганскую область - 3,1 млн.

Регионы получат на оплату отпусков медикам около 4 млрд рублей 

Ранее правительство продлило до конца августа дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Размер выплат составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. Самая высокая полагается врачам, среднему медперсоналу назначено 50 тысяч рублей, младшему - 25 тысяч рублей. Выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.

Реабилитация

Инвалидам предоставят телефоны с видеосвязью

Граждане с инвалидностью смогут получать телефоны с видеосвязью в рамках программ реабилитации, сообщили в минтруде. Как пояснил глава минтруда Антон Котяков, если раньше инвалиды с нарушением слуха обеспечивались телефонами лишь с функцией приема и вывода информации в текстовом формате, то теперь они смогут бесплатно получать телефоны с навигаторами и видеосвязью, что позволит им взаимодействовать в формате видеозвонков.

В минтруде рассказали, что в перечень по реабилитации добавлены протезы с микропроцессорным управлением. Например, такой протез голени с модулем стопы автоматически корректирует положение сустава, реагируя на движение ноги. Протезы нижних конечностей будут изготавливаться сразу для постоянного использования с возможностью замены приемных гильз.

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