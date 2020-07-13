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Текст:   Марина Трубилина 
22:27 13.07.2020

Механизму возврата средств обманутым дольщикам дали обратную силу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В закон о долевом строительстве и ряд других вносится целый ряд поправок. В частности, как пояснили "РГ" в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства, добавляется возможность осуществления выплат дольщикам, независимо от того, платил ли застройщик взносы в компенсационный фонд. Кроме того, такие выплаты смогут получать члены всех жилищно-строительных кооперативов при банкротстве застройщиков.

Фото: iStock
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Принятие решений Фондом по проблемным объектам должно ускориться. Для этого совершенствуется порядок взаимодействия Фонда и арбитражного управляющего, что позволит оперативнее подготавливать материалы, необходимые Фонду для принятия решений о восстановлении прав дольщиков (либо через выплату компенсаций, либо завершая строительство).

Положения закона о банкротстве в действующей редакции будут распространяться на дела о банкротстве застройщиков, возбужденные до начала 2018 года. Это позволит Фонду применять механизм восстановления прав граждан по тем объектам, застройщики которых обанкротились еще до создания фонда.

Из реестра проблемных объектов здания будут исключаться только после восстановления прав граждан, то есть когда либо дом достроен, либо дольщики получили денежное возмещение.

Фото: Сергей Куксин
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Ускоряется раскрытие счетов эскроу - доступ к деньгам дольщиков застройщик будет получать после оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предоставление сведений из ЕГРН о госрегистрации права собственности не будет необходимым. Это, как отметил недавно министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, позволит застройщикам на 3 месяца раньше, чем сейчас, получать средства граждан, возвращать кредиты по проектному финансированию и уже не платить по ним проценты. "Считаем, что здесь уже никаких рисков нет", - отметил министр.

Кроме того, расширяется перечень того, на что могут расходоваться средства с расчетного счета застройщика - их можно будет также направлять на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства или реконструкции инженерных сетей в границах земельного участка, правообладателем которого является застройщик.

Также в законе прописывается порядок возврата материнского капитала со счета эскроу в Пенсионный фонд при расторжении договора долевого участия.

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