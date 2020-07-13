МИД выразил озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана

Министерство иностранных дел РФ выразило серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, где в результате боевых действий погибли люди.

"Приносим соболезнования родным и близким погибших", - заявили на Смоленской площади, отметив, что российская сторона считает "недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона". "Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня", - заявили в МИД РФ. Ведомство готово оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

Напомним, накануне в результате боевых действий на границе двух стран погибли несколько человек, есть раненые.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.