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13.07.2020 15:02
Рубрика: В мире

МИД выразил озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана

Текст: Юрий Когалов
Министерство иностранных дел РФ выразило серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, где в результате боевых действий погибли люди.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Приносим соболезнования родным и близким погибших", - заявили на Смоленской площади, отметив, что российская сторона считает "недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона". "Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня", - заявили в МИД РФ. Ведомство готово оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

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Напомним, накануне в результате боевых действий на границе двух стран погибли несколько человек, есть раненые.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.

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