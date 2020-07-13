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13.07.2020 16:40
Рубрика: В мире

Миллионеры призвали поднять им налоги из-за коронавируса

Более 80 богатейших людей США, Великобритании, Дании, Нидерландов, Германии и других стран подписали открытое письмо, в котором попросили правительства своих стран ввести для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с последствиями COVID-19.

Фото: iStock
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Как утверждают авторы письма, которых цитирует The Guardian, последствия пандемии приведут в будущем к бедности еще полмиллиарда людей, однако обычная благотворительность тут не поможет, справедливым сбором и распределением средств должны заниматься правительства разных стран.

"Мы не заботимся о пациентах в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, чтобы доставить больных в больницы. Мы не пополняем запасы продуктов в магазинах и не доставляем еду до двери. Но у нас есть деньги, много денег. Эти средства сейчас крайне необходимы и будут необходимы в последующие годы", - говорится в послании миллионеров. При этом авторы письма подчеркивают, что повышение налогов для них станет "единственным правильным выбором".

Среди подписавшихся наследница Уолта Диснея, бизнесмен Джерри Гринфилд и один из создателей фильмов о мистере Бине Ричард Кертис.

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