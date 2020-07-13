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13.07.2020 18:34
Рубрика: Происшествия

"03" - не игрушка

Минюст предлагает ввести наказание для родителей малолетних телефонных хулиганов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
Хулиганский звонок ребенка в скорую помощь или пожарную команду может обойтись родителям в 2-3 тысячи рублей штрафа. Министерство юстиции России предлагает ввести специальное наказание для родителей, чьи чада баловства ради потревожили экстренные службы.
Владимир Зернов: Частные вузы начали приемную кампанию вовремя. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Владимир Зернов: Частные вузы начали приемную кампанию вовремя. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Владимир Зернов: Частные вузы начали приемную кампанию вовремя. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Соответствующая норма заложена в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Фактически верхняя планка штрафа для родителей малолетних телефонных хулиганов повышается в шесть раз.

Фото: Istock
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Сегодня отдельной санкции за детские телефонные шалости для пап и мам нет. Но если крошка сын заставил пожарных прокатиться с мигалками на несуществующий пожар, то родителей могут оштрафовать по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Штраф по ней предусмотрен от 100 до 500 рублей.

Как уже писала "РГ", самоизоляция привела к росту ложных звонков на экстренные телефоны. На региональных сайтах правоохранительных органов в массовом порядке стали появляться предупреждения об ответственности за ложный вызов экстренных служб: "скорой", пожарных, полиции и т.п. И это не случайное совпадение.

Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальному графику, но вирус глупых звонков так просто не изгнать.

Как рассказали недавно в Главном управлении МЧС по Самарской области, ежедневно в Самарской области в единую дежурно-диспетчерскую службу и службу "01" поступает около 10 ложных вызовов о пожарах и возгораниях. Всего с начала года поступило более 3,2 тысячи таких звонков.

Конечно, звонят не только дети, но и взрослые. Немало ложных вызовов приходит от пьяных шутников. В топ идиотизма с началом пандемии вышли звонки о мнимом коронавирусе.

Однако детки тоже составляют многочисленные отряды в легионе телефонных хулиганов. Излюбленная шутка малолетних оболтусов: вызвать пожарных туда, где ничего не горит.

Фото: iStock
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"Ежедневно на номер вызова экстренных служб 112 поступает до 600 звонков. К сожалению, большая часть из них относится к категории "детская шалость", - рассказывают в Главном управлении МЧС по Республике Алтай. - Очень часто родители в качестве игрушки дарят своему ребенку старый сотовый телефон. Но даже если из аппарата удалена сим-карта, ребенок, просто нажимая кнопки, попадает в службу 112. Операторы отвечают на каждый вызов, что весьма радует малыша, и он набирает номер вновь и вновь. В Службу спасения поступают вызовы, которых бывает до сотни в сутки. Операторы слышат в трубке разговоры взрослых, которые даже не догадываются, что их ребенок в данный момент срывает работу Службы спасения".

Нет, детская болтовня с диспетчерами не подведет родителей под статью. Пока малыш не вызвал пожарных в никуда, повода выписывать штраф нет.

В проекте нового КоАП прописано, что ложный вызов ребенком до 16 лет "скорой" или пожарных грозит родителям штрафом от 2 до 3 тысяч рублей

"Такой мощный поток ложных звонков отвлекает персонал службы от выполнения конкретных задач. Но главное - перегружает телефонные линии. В то время как дети развлекаются, люди, нуждающиеся в помощи, не смогут вовремя дозвониться спасателям, - подчеркивают в ГУ МЧС по Республике Алтай. - Центр обработки вызовов системы 112 обращается к родителям с просьбой сделать все возможное, чтобы исключить доступ малолетних детей к сотовым телефонам, поскольку за каждым экстренным вызовом может стоять чья-то жизнь".

В новом КоАП минюст предлагает прописать, что заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб ребенком до 16 летвлечет наложение штрафа на родителей.

Досье "РГ"

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за ложный вызов экстренных служб наказали 32,4 тысячи человек. Здесь речь идет о взрослых телефонных хулиганах. Штраф для них составляет от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. В проекте нового КоАП сохраняется действующий размер штрафа для взрослых.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст

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