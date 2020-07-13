Капризов подписал контракт с клубом "Миннесота"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайлд" объявил о подписании контракта с нападающим сборной России Кириллом Капризовым.

Как сообщает сайт клуба, договор с героем финального матча Олимпиады-2018 заключен на два года, однако в нынешнем сезоне хоккеист не сможет помочь своей новой команде. Регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса и команды разыграют Кубок Стэнли с 1 августа. Все новички из Европы в возрасте до 27 лет в нынешнем сезоне права играть не имеют, однако клуб осознанно пошел на этот шаг.

Капризов является 135-м номером драфта 2015 года. В минувшем сезоне 23-летний хоккеист выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге и набрал 62 (33+29) очка в 57 матчах. В плей-офф отметился 4 (2+2) набранными очками в 4 матчах.