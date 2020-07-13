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13.07.2020 21:28
Рубрика: Общество

Минобороны сообщило о 7 615 вылечившихся от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ обнародовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Они говорят, что число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте уже длительное время превышает количество инфицированных COVID-19. Если быть точным, эта тенденция сохраняется второй месяц.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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По данным на 13 июля, за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 53 военнослужащих. Общая численность людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, начиная с марта, достигла в армии и на флоте 7 615 человек. Кроме того, 23 138 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля.

Однако 1 220 человек, имеющих отношение к армии и у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 953 пациента лежат в военных госпиталях. Полсотни человек изолированы по месту службы. Еще 25 лежат в гражданских больницах и клиниках. А 192 изолированы на дому.

В бюллетене отмечается, что в 16 многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана более чем двум тысячам пациентам, 375 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.

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