Власть
13.07.2020 16:31
Текст: Юрий Сизов

Мишустин обсудит в Москве с новым премьером Беларуси вопросы интеграции

Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости s Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости s
Валерий Шарифулин/ РИА Новости s

Премьер России Михаил Мишустин 14 июля в Москве обсудит со своим белорусским коллегой Романом Головченко взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере, а также реализацию крупных совместных проектов.

Фото: iStock
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В пресс-службе премьера Беларуси подтвердили визит Головченко в Москву.

Большой пакет двусторонних отношений предстоит обсудить главам правительства Беларуси и России в ближайший вторник, информирует пресс-служба белорусского правительства.

Главы кабинетов министров Беларуси и России, уточняют в пресс-службе, проведут переговоры в расширенном составе. Они рассмотрят, в том числе, интеграционные процессы в рамках Союзного государства, уделив особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству.

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