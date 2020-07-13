Мишустин обсудит в Москве с новым премьером Беларуси вопросы интеграции

Премьер России Михаил Мишустин 14 июля в Москве обсудит со своим белорусским коллегой Романом Головченко взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере, а также реализацию крупных совместных проектов.

В пресс-службе премьера Беларуси подтвердили визит Головченко в Москву.

Большой пакет двусторонних отношений предстоит обсудить главам правительства Беларуси и России в ближайший вторник, информирует пресс-служба белорусского правительства.

Главы кабинетов министров Беларуси и России, уточняют в пресс-службе, проведут переговоры в расширенном составе. Они рассмотрят, в том числе, интеграционные процессы в рамках Союзного государства, уделив особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству.