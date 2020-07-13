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13.07.2020 10:29
Рубрика: Власть

Правительство внесет коррективы в нацпроекты осенью

Текст: Галина Мисливская
Правительство должно внести изменения в национальные проекты осенью, чтобы синхронизировать этот процесс с работой над бюджетом, заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы должны завершить корректировку ключевых параметров национальных проектов осенью, чтобы синхронизировать ее с формированием бюджета на ближайшую трехлетку", - сказал он.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Важно, чтобы люди знали, какой результат будет достигнут по каждому проекту, какие конкретно появятся дороги, дома, школы, больницы, технологии новых производств", - добавил премьер.

Корректировки, по его словам, затронут следующие направления развития страны: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализация, безопасная среда, эффективный труд, цифровая трансформация.

"Работать нам предстоит в условиях более жестких бюджетных ограничений", - отметил Мишустин, пояснив, что имеет в виду изменения, вызванные пандемией коронавируса.

Сроки реализации нацпроектов с учетом новых обстоятельств могут быть продлены на 2030 года, добавил он.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Национальные проекты 2019-2024

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