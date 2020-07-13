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13.07.2020 22:45
Рубрика: Общество

Покатилась карусель

Москва снова открыла аттракционы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 152(8206)
В понедельник в Москве впервые с начала пандемии открылись аттракционы. Разрешил их работу указ мэра Сергея Собянина. И в первый же день этой возможностью воспользовались центры развлечений в столичных парках.
Главный парк развлечений «Остров мечты» откроется 18 июля. Фото: Александр Корольков Главный парк развлечений «Остров мечты» откроется 18 июля. Фото: Александр Корольков
Главный парк развлечений «Остров мечты» откроется 18 июля. Фото: Александр Корольков

В общей сложности аттракционы заработали в 12 зонах отдыха: Бабушкинском и Измайловском парках, усадьбе Воронцово, Парке Горького, Лианозовском парке, "Филях", "Кузьминках", "Сокольниках", "Коломенском", "Северном Тушино", в парке по Ангарской улице и в Перовском парке. "Дети смогут прокатиться на каноэ, мини-поезде и попрыгать на спортивном батуте в "Северном Тушино", прокатиться на шоколадных крутящихся чашках в Измайловском парке, на карусели "Луна-парк" в Парке Горького, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгорпарка". - Средняя стоимость билета за сеанс составляет от 75 до 400 рублей". Режим работы аттракционов остался таким же, как и до пандемии, с ним можно ознакомиться на сайтах парков.

По правилам санитарной безопасности аттракционы пока работают с половинной загрузкой

Впрочем возле аттракционов прохожие с детьми собирались всю последнюю неделю. Многие гуляющие подходили к охранникам и спрашивали, когда же заработают карусели. Например, ажиотажный спрос был в парке "Кузьминки-Люблино", где расположен один из лучших в столице семейных развлекательных городков под открытым небом "Космик". Еще накануне открытия здесь было оживленно: персонал проверял работу всех аттракционов. Естественно, была и генеральная уборка с дезинфекцией.

Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля

Аналогичные процессы проходили во всех парках, где есть развлекательные зоны. Работники наносили разметку для социальной дистанции, это требование по-прежнему сохраняется. Все поручни и сиденья обрабатывали обеззараживающими спреями. И вот день открытия настал. Многие посетители приходят кататься без масок - со вчерашнего дня москвичи официально могут их не носить на улицах, это только рекомендация. Аттракционы пока работают не на полную катушку, в антивирусном режиме. Например, на карусели в "Кузьминках" из 36 мест пускают только на 18, это тоже нужно для санитарной безопасности. Антисептик, к которому мы все привыкли в магазинах и метро, здесь распыляется постоянно. Это касается не только сидений и поручней, но и вообще всех поверхностей и предметов, например, магнитных удочек - одного из любимейших развлечений московской малышни. Их обрабатывают после каждого рыбака. При этом самый главный парк развлечений Москвы "Остров мечты" откроется только 18 июля, подтвердили в пресс-службе комплекса. По случаю рестарта после карантина "русский Диснейленд" объявил о скидках. Стандартные категории билетов на будние дни можно будет купить по цене 1800 руб. за взрослый билет (с 10 лет) вместо 2600, детский билет будет стоить 1600 руб. вместо 2200. В выходные и праздничные дни билеты стандартной категории будут стоить 2300 руб. за посетителя в возрасте 10+) вместо 2900. За детей младше 10 лет придется отдать 1900 руб., тогда как до пандемии этот билет стоил 2600 руб. За эти деньги можно будет посетить более 20 аттракционов, шоу-программ и интерактивных зон.

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