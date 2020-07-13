Линейка бюджетных смартфонов Samsung в этом году получилась удачной. В ней есть варианты на любой вкус и кошелек. Один из самых популярных смартфонов в этом году - Galaxy A51. Его цена составляет 19990 рублей за версию на 64 Гб и 21990 за вариант со 128 Гб. Давайте разберемся, стоит ли он своих денег?

Смартфон можно узнать среди других моделей по необычному градиенту. Фото: SAMSUNG

Дизайн

Galaxy A51 - очень симпатичный смартфон. Задняя панель устройства выполнена из пластика, покрытого глянцевым защитным слоем. Южнокорейцы решили, что делать монотонный цвет довольно скучно, и поэтому "разделили" новинку градиентом - одна половина полностью красная, а вторую поделили на более темный красный и красный в полосочку. Смотрится довольно интересно, смартфон узнаваем среди других. Есть еще варианты в белом и графитовом цветах.

Дисплей

В смартфоне стоит Super AMOLED дисплей диагональю 6,5 дюйма. Разрешение экрана - 2400х1080 пикселей. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Для своей ценовой категории он работает довольно шустро. Конечно, от сканера не стоит ждать флагманской скорости, но абсолютное большинство пользователей все устроит.

Отдельно стоит отметить и очень тонкие рамки экрана - радует, что в 2020 году подобные решения можно встретить не только во флагманах, но и в бюджетных устройствах. Режим Always On Display, когда экран всегда включен, у смартфона также присутствует.

Фото: Иван Черноусов/РГ





Производительность

В устройстве установлен чипсет Exynos 9611, разработанный по технологии 10 нм. В нем четыре ядра работают на частоте 2.3 ГГц и четыре ядра Cortex A53 на частоте 1.7 ГГц.

В роли графического ускорителя выступает Mali-G72 MP3. Количество оперативной памяти - 4 Гб в версии на 64 Гб и 6 Гб в варианте на 128 Гб. Обе модели доступны на российском рынке.

В тесте GeekBench 5 A51 набирает 346 баллов в одноядерном и 1229 баллов в многоядерном тестировании. Это хороший результат. Южнокорейцы не стали экономить на железе и поставили производительное решение. Смартфона хватит не только для серфинга и просмотра видео, но и для игр на высоких графических настройках.

Камеры

Фото: Иван Черноусов/РГ

В Galaxy A51 тройной модуль камер. Основная на 48 мегапикселей с диафрагмой f/2.0, ультраширокоугольная на 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.2 и камера с датчиком глубины на 5 мегапикселей с диафрагмой f/2.4.

Смартфон снимает хорошо для своего ценового уровня. Никаких претензий к цветопередаче нет. Буквально во время тестирования производитель обновил прошивку на аппарате, и A51 получил некоторые возможности своего "старшего брата" - флагмана S20. Например, появился режим "Мультикадр" - он позволяет снимать сразу несколько фотографий и видео в режиме "Живой фокус", с технологией применения "Умного кадрирования". В этом режиме из нескольких фотографии искусственный интеллект выбирает лучшую.

Аккумулятор

Емкость встроенного аккумулятора A51 составляет 4000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку, а в комплекте идет адаптер на 15 Вт. Аппарат живет в среднем двое суток, и это хороший результат.

Конкуренты

Первым и самым главным конкурентом A51 видится Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB. Но если присмотреть к нему повнимательнее, то будут сразу очевидные его минусы по сравнению с героем нашего обзора - во-первых, это iPS-экран, который уступает AMOLED по качеству, а во-вторых - старая, 9-я версия Android. У A51 же установлен Android 10, который получит обновление до 11-й версии. Еще одним конкурентом A51 является Honor 20s. Этот аппарат, представленный в прошлом году, выглядит устаревшим: во-первых, датчик отпечатка пальцев находится не в экране, а сзади, во-вторых, емкость аккумулятора меньше, чем у A51 - 3340 мАч, в-третьих, отсутствует слот для карт памяти, в-четвертых, это iPS экран, а в-пятых - старая версия Android

Вместо итогов

У южнокорейцев получился хороший аппарат для своего ценового сегмента. Безусловно, гаджет можно пожурить за отсутствие защиты от воды, но ее нет и у конкурентов. А беспроводная зарядка, к сожалению, остается уделом флагманов.