На Майорке ввели обязательный масочный режим

С понедельника на Майорке и других Балеарских островах введен обязательный масочный режим, сообщает немецкая газета Welt. По распоряжению регионального правительства, отныне защитные средства необходимо носить не только в закрытых общественных помещениях, но и на улице.

Однако на пляжах, возле бассейнов и во время спортивных соревнований маски носить не обязательно. По мнению издания, местные власти взяли пример с Каталонии, где из-за обнаружения новых очагов инфекции более строгие предписания действуют уже с четверга.

На Балеарах к таким профилактическим запретам прибегли не только из-за опасения новой вспышки коронавируса, но и из-за устроенной в пятницу сотнями туристов (в основном немецких) масштабной вечеринки на "пивной улице" в Пальма де Майорка. Толпы подвыпивших продолжали пить, танцевать, обниматься. И мало кто был в маске. Местная газета Última Hora назвала это сборище одним словом - хаос.

Подобное происшествие шокировало население острова. Это безумие показало, писала Mallorca Zeitung, как велика на Майорке угроза второй волны коронавируса. Отсюда и столь решительные действия местных властей на Балеарах.

В свою очередь, в Германии, откуда, как уже сказано было, большинство участников "празднования", представители здравоохранения потребовали ввести тест-контроль на коронавирус у всех возвращающихся с Майорки граждан.