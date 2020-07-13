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13.07.2020 16:08
Рубрика: Власть

Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля

Текст: Галина Мисливская
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что никаких денежных реформ регулятор проводить не планирует.
Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России
Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Так она ответила на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о многочисленных сообщениях в интернете о возможной деноминации национальной валюты.

"Никаких деноминаций, каких-то денежных реформ мы никогда не рассматривали", - заявила глава ЦБ.

Фото: iStock
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"У нас в порядке все и с номиналами, и с набором банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди могут всегда воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках, никаких ограничений, никаких изменений в этой части мы не рассматриваем и не планируем" - пояснила Эльвира Набиуллина.

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