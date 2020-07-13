Названы продукты, которые быстро старят

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Алла Погожева перечислила продукты, которые связаны с преждевременным старением человека.

Как отметила в интервью aif.ru специалист, старение связано, прежде всего, с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и катаракты. С недугами, для предотвращения которых важно ограничить в рационе насыщенные животные жиры. Так, любителям мяса лучше ограничить употребление свинины, говядины, баранины в пользу курицы, индейки без кожи, ягненка, телятины. Красное мясо не стоит есть чаще трех раз в неделю. Безопаснее всего перед жаркой мяса (если в этом есть потребность) продукт отварить. Как пояснила Алла Погожева, в процессе жарки сырое мясо (и, кстати, рыба тоже) впитывает количество жира, равное 50% от своего веса.

Также следует быть осторожней в употреблении соленой пищи - колбасы, ветчины, бекона, и продуктов, содержащих сахар. Последнего, в том числе, достаточно много в кетчупе и других магазинных соусах и салатных заправках - тут надо внимательно читать состав.