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13.07.2020 07:45
Рубрика: Общество

Названы продукты, которые быстро старят

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Алла Погожева перечислила продукты, которые связаны с преждевременным старением человека.

Фото: iStock / macarosha
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Как отметила в интервью aif.ru специалист, старение связано, прежде всего, с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и катаракты. С недугами, для предотвращения которых важно ограничить в рационе насыщенные животные жиры. Так, любителям мяса лучше ограничить употребление свинины, говядины, баранины в пользу курицы, индейки без кожи, ягненка, телятины. Красное мясо не стоит есть чаще трех раз в неделю. Безопаснее всего перед жаркой мяса (если в этом есть потребность) продукт отварить. Как пояснила Алла Погожева, в процессе жарки сырое мясо (и, кстати, рыба тоже) впитывает количество жира, равное 50% от своего веса.

Также следует быть осторожней в употреблении соленой пищи - колбасы, ветчины, бекона, и продуктов, содержащих сахар. Последнего, в том числе, достаточно много в кетчупе и других магазинных соусах и салатных заправках - тут надо внимательно читать состав.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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