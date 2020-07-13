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Названы секретные функции смартфонов

Текст:   Антон Благовещенский
13.07.2020,  
14:53
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Apple и производители Android-смартфонов добавляют в устройства нишевые функции, которые зачастую остаются незаметными и "секретными" для большинства пользователей, поскольку выходят за рамки привычной функциональности.

Об этом рассказал Вадим Гриценко, эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин", агентству "Прайм".

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Например, часть таких функций заботится о здоровье аппаратной составляющей - многие смартфоны могут останавливать зарядку, если в порте обнаружена влага или грязь.

Кроме того, в современных мобильных устройствах имеется возможность приостанавливать зарядку аккумулятора, когда уровень заряда достигает 80 процентов, а затем, если пользователь не вынул штекер, плавно дозарядить аккумулятор до 100 процентов. Это позволяет сохранить емкость батареи на высоком уровне достаточно долго.

Обе платформы, и Android, и iOS, обладают возможностью сканирования документов. Такой сканер есть в приложении "Файлы" на iOS, а Android-смартфоны могут сканировать документы через приложение Google Drive.

Многие Android-смартфоны также позволяют скрывать приложения, сообщения и фото, если пользователь передает свое устройство кому-то. На iOS-устройствах можно прятать фотографии. Также пользователям стоит помнить о возможности удаленного управления смартфоном - если активирована соответствующая функция ("Найти мой телеофн"), потерянный или украденный аппарат можно отследить, а можно заблокировать, стерев содержимое.

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