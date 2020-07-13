Указ губернатора Нижегородской области от 10 июля 2020 года № 120 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" изменения:

1.1. Подпункт "д" пункта 3.5 после слов "спортивную подготовку," дополнить словами "общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях осуществления ухода и присмотра за детьми,".

1.2. Подпункт "в" пункта 3.6 после слов "спортивную подготовку," дополнить словами "общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях осуществления ухода и присмотра за детьми,".

1.3. Во втором предложении абзаца первого пункта 4.2 слова "и с 29 июня по 12 июля 2020 г." заменить словами ", с 29 июня по 12 июля 2020 г, с 13 июля по 26 июля 2020 г.".

1.4. Подпункт "д" пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

"д) оснащение примерочных зон специально нанесенной разметкой через каждые 1,5 м и обеспечение контроля за соблюдением посетителями (клиентами) и работниками требований пункта 4.3 настоящего Указа;"

1.5. Подпункты "а" и "б" пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

"а) ограничение одновременного размещения за одним столом не более 4 посетителей при условии расстановки столов на расстоянии не менее 2,5 м или установки перегородок высотой не менее 1,8 м;

б) ограничение одновременного размещения за одним столом не более 2 посетителей при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 м;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







