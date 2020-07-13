Нужно ли заклеивать камеру на ноутбуке

На сайте Apple в разделе, посвященном поддержке пользователей, появилось предупреждение об опасности возникновения трещин на экране, если владелец закрывает веб-камеру при помощи специальной накладки.

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Как утверждают в компании, зазор между клавиатурой и дисплеем минимальный, поэтому использование накладки для камеры может повредить дисплей. Помимо этого, накладка мешает корректной работе датчика освещенности, который управляет автоматической яркостью изображения и балансом белого.

Чтобы узнать, работает ли камера, в Apple рекомендуют обращать внимание на зеленый индикатор рядом с окошком, а также проверить в настройках, какие приложения имеют доступ к камере.

Накладки на камеры распространены среди пользователей ноутбуков, которые опасаются слежки со стороны злоумышленников. Большинство таких аксессуаров представляют собой рамку со шторкой, которая действительно может иметь заметную толщину и надавливать на дисплей при закрытии крышки ноутбука.

Чтобы избежать появления трещин, владельцам ноутбуков (не только Apple, но и других производителей) имеет смысл отказаться от использования толстых накладок или же снимать их каждый раз, когда крышка ноутбука закрывается.

Многие пользователи заклеивают веб-камеры ноутбуков обычным непрозрачным скотчем или кусочками бумаги, не заботясь об эстетике внешнего вида устройства (заклеенную камеру увидели даже у Марка Цукерберга). Однако вероятность появления трещин на дисплее при таком подходе гораздо ниже, чем в случае с пластиковыми накладками.