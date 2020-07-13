У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Нужно ли заклеивать камеру на ноутбуке

Текст:   Антон Благовещенский
13.07.2020,  
16:13
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На сайте Apple в разделе, посвященном поддержке пользователей, появилось предупреждение об опасности возникновения трещин на экране, если владелец закрывает веб-камеру при помощи специальной накладки.

Фото: istock

Как утверждают в компании, зазор между клавиатурой и дисплеем минимальный, поэтому использование накладки для камеры может повредить дисплей. Помимо этого, накладка мешает корректной работе датчика освещенности, который управляет автоматической яркостью изображения и балансом белого.

Чтобы узнать, работает ли камера, в Apple рекомендуют обращать внимание на зеленый индикатор рядом с окошком, а также проверить в настройках, какие приложения имеют доступ к камере.

Названы секретные функции смартфонов

Накладки на камеры распространены среди пользователей ноутбуков, которые опасаются слежки со стороны злоумышленников. Большинство таких аксессуаров представляют собой рамку со шторкой, которая действительно может иметь заметную толщину и надавливать на дисплей при закрытии крышки ноутбука.

Чтобы избежать появления трещин, владельцам ноутбуков (не только Apple, но и других производителей) имеет смысл отказаться от использования толстых накладок или же снимать их каждый раз, когда крышка ноутбука закрывается.

Многие пользователи заклеивают веб-камеры ноутбуков обычным непрозрачным скотчем или кусочками бумаги, не заботясь об эстетике внешнего вида устройства (заклеенную камеру увидели даже у Марка Цукерберга). Однако вероятность появления трещин на дисплее при таком подходе гораздо ниже, чем в случае с пластиковыми накладками.

безопасность
Фото: Скриншот YouTube
Главное из презентации Ubisoft - все трейлеры на русском языке 13:00
Не только QWERTY. Какие пароли нельзя использовать никогда 08.07.2020
Обнаружено более 20 Android-приложений, ворующих пароли к Facebook 07.07.2020
ноутбуки
Фото: iStock
В Воронеже создали программу для диагностики вирусной пневмонии 10.07.2020
Новую версию Windows 10 можно быстро установить вручную. Как это сделать 29.05.2020
Новая Windows не установится на "слабые" компьютеры 14.05.2020
камеры
Совершенно новая камера появится в смартфонах в следующем месяце 07.04.2020
Дешевые смартфоны Xiaomi и Nokia научатся нормально фотографировать 23.03.2020