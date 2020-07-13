Онлайн-продажи растут во всех торговых сегментах

В период самоизоляции у российских онлайн-магазинов стало минимум на 10 миллионов клиентов больше, посчитали аналитики DataInsight. При этом более чем в четыре раза выросли онлайн-продажи товаров повседневного спроса. В интернете теперь покупают не только технику, книги и одежду, но и продукты питания.

К 2024 году, как прогнозируют в DataInsight, продажи через онлайн-каналы будут расти на 33 процента ежегодно (сейчас - на 28 процентов), а их объем превысит 7 триллионов рублей (сейчас - 1,7 триллиона рублей). Аналитики полагают, что за три карантинных месяца у россиян успели выработаться новые потребительские привычки. Кроме того, импульс интернет-торговле придает переход многих россиян на удаленную работу.

В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что в этом году сокращение рынка розничной торговли может привести к росту рынка интернет-торговли за счет перетекания продаж в онлайн-каналы. Падение традиционных продаж в непродовольственном сегменте очень серьезное, заявил на онлайн-конференции "Ритейл 4.0: жизнь в цифре" глава ассоциации Артем Соколов. По прогнозам АКИТ, объем онлайн-торговля в 2020 году составит около 2,5 триллиона рублей, что составит около 1 процентов всего рынка.

Опросы подтверждают, что на самоизоляции россияне стали больше покупать онлайн. Треть опрошенных из тех, кто совершает интернет-покупки, стала делать это чаще во время карантина, как показало исследование Аналитического центра НАФИ в мае. При этом каждый четвертый (26 процентов) заказывал доставку продуктов питания на дом. Большинство россиян, пользующихся этой услугой, продолжат использовать сервисы доставки и после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

В НАФИ уверены, что в ближайшие годы лидерами в сфере торговли будут не гипермаркеты, а онлайн-ритейлеры. Интернет-продажи растут во всех сегментах - например, через этот канал активно продаются SIM-карты. В Tele2 отмечают беспрецедентную популярность онлайн-канала продаж среди столичных абонентов. В интернет-магазине оператора количество заказов SIM-карт с доставкой на дом за период с апреля по июнь выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

После отмены карантинных ограничений спрос на заказы SIM-карт через интернет-магазин сохранился. Сервис курьерской доставки на дом показал прирост за период с апреля по июнь в 155 процентов (по сравнению с тем же периодом прошлого года). "Мы стремимся использовать новые технологии для улучшения качества сервиса, стирая

границы между онлайном и офлайном, - рассказал коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский. - Сегодня посещаемость салонов в регионе превысила 85 процентов от "допандемийного" уровня. При этом, несмотря на ослабление ограничений, мы по-прежнему фокусируемся на развитии онлайн-каналов, в том числе с помощью партнерских проектов".