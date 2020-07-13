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13.07.2020 21:23
Рубрика: Общество

Педагоги вышли в топ

Какие профессии выбирают выпускники
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
В эти дни около 700 тысяч ребят сдают ЕГЭ. Но не все, а только те, кто планирует поступать в вуз. Российское движение школьников (РДШ) узнало у ребят, чем они хотят заняться после одиннадцатого класса.

83% опрошенных ответили, что пополнят ряды абитуриентов университетов. Еще 11,5% - решили продолжать образование в колледжах и техникумах, 3% - не торопятся с выбором, хотят поработать год перед поступлением, а 1,5 % выпускников собрались на срочную службу в армию. Еще 1% - не прочь отдохнуть годик.

Фото: МариаМ Табагари
Какова цена ошибки при выборе профессии

Около 15% одиннадцатиклассников хотят попытать счастья в московских вузах. Еще 11% - планируют поступать в Санкт-Петербурге. Остальные абитуриенты выбрали вузы в своих или соседних городах и регионах.

Что по профессиям? Неожиданно в лидерах оказалась педагогика. Более 18% опрошенных РДШ выпускников видят себя учителями. Около 13% - хотят продолжить изучение наук: физики, прикладной математики, биологии и биотехнологий, химии.

Похожий опрос провели и специалисты Высшей школы экономики. У них данные получились немного другие. Будущими педагогами и специалистами в области образования хотят стать 15%ребят. 17% - выбрали естественные науки. И столько же - экономику и менеджмент. Учиться инженерному делу и техническим наукам планируют 16%.

Что еще интересного показало исследование "Вышки"? К примеру, до пандемии в вуз на дневное отделение собирались поступать 87% учащихся одиннадцатых классов. В июне число тех, кто планирует получать высшее образование, упало до 83%. При этом доля выпускников, которые будут поступать в колледж или техникум, наоборот, увеличилась.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Как работодатели поддерживают студентов российских вузов

- Желания выпускников не вполне совпадают с теми направлениями подготовки, которые считает важным государство, - отмечают авторы исследования из НИУ ВШЭ. - Например, на 2020/2021 учебный год за счет федерального бюджета будет выделено более 250 тысяч мест в очном бакалавриате, из них только на машиностроение, технику и технологию строительства, электро- и теплоэнергетику приходится около 15%. А, к примеру, на компьютерные и информационные науки только 1,4%. При спросе со стороны выпускников - в 12%.

А вот еще интересные данные: 58% выпускников пойдут "на бюджет" туда, куда проходят по баллам ЕГЭ. На коммерческое место в выбранном вузе подадут документы 24%.

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