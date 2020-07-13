Новости

На западе Крыма построят глэмпинг 15:13
Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Ростовской области 15:10
Разлив топлива в таймырском поселке Тухард локализован 15:05
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях 15:02
МИД выразил озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана 15:02
Театр "Кремлевский балет" откроет юбилейный сезон 6 сентября 15:00
Аналитики зафиксировали резкий рост спроса на долгосрочный съем жилья 14:54
Экс-совладелец "Росгосстраха" признан виновным в растрате более 2 млрд рублей 14:48
МЧС предупредило о новом затоплении Подмосковья 14:44
Долгожданная классика от Bernardaud: белый фарфор коллекции Twist 14:43
СМИ: Трамп за 3,5 года соврал более 20 тысяч раз 14:39
СК начал проверку после схода вагонов в Тульской области 14:39
Актера из "Кадетства" и "Ералаша" наказали за оскорбление полицейского 14:36
Движение поездов в Тульской области полностью восстановлено 14:34
В Крыму в детских лагерях смены сократили до 14 дней 14:31
Две "золотые" мумии найдены в предполагаемой гробнице Клеопатры 14:26
Павел Крашенинников возглавил список самых полезных депутатов Госдумы 14:23
Масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным 14:19
Венгрия изменит санитарные условия для въезда в страну 14:19
В Петербурге пациентам с подозрением на COVID-19 выделили спецмашины 14:14
В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля 14:10
Исследование: вакцина от COVID-19 вряд ли даст ожидаемый результат 13:59
Под Тулой частично возобновлено движение поездов после ЧП с грузовым составом 13:50
Ученые БГУ разработали многофункциональные "умные окна" 13:40
В Туле возбуждено дело по пожару, унесшему жизнь трех человек 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 14:23
Рубрика: Власть

Павел Крашенинников возглавил список самых полезных депутатов Госдумы

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников ("Единая Россия") признан самым полезным депутатом в условиях пандемии коронавируса.

Десятую версию рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" представили в понедельник политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. Исследование проводилось с апреля по июль 2020 года. Рейтинг формируется из четырех индексов: активности работы в нижней палате, народного голосования, активности в регионах и медийности.

В Госдуме проверят выполнение поручений президента к отчету кабмина

В тройку лучших вошли также глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, в десятку самых эффективных попали первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, замглавы комитета по финансовому рынку Антон Гетта ("Единая Россия"), заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой ("Единая Россия") и заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

С апреля по июль практически у всех депутатов рейтинги упали. Менее всех эта тенденция затронула бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который признан основным экспертом нижней палаты по вопросам борьбы с коронавирусом. Он же возглавил список самых медийных членов Госдумы.

Исаев: Госдума планирует принять около ста законодательных изменений

"В период пандемии на плечи парламентариев легло решение большого количества важных вопросов, эксперты отмечают активную деятельность депутатов на местах, в регионах, в том числе и волонтерскую. Это очень позитивно характеризует наш депутатский корпус: несмотря на свой высокий государственный статус, многие даже в личном качестве пошли и стали помогать людям", - отметил Алексей Мартынов.

Эксперты также оценили вероятность переизбрания депутатов в ходе следующих выборов. Шансы попасть в Госдуму восьмого созыва, по их мнению, есть у 20% членов фракции ЛДПР, у 45% единороссов, 47% депутатов от КПРФ, у половины представителей "Справедливой России".

Однако для реализации этого потенциала народным избранникам следует и дальше активно работать в своих субъектах, общаться с гражданами, отметил Мартынов. "Выбор происходят не в Москве, а на земле, в регионах", - сказал он.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и резонанс вокруг Святой Софии
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу
Иммунолог назвал три варианта, как можно не заболеть COVID-19
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации