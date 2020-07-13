Павел Крашенинников возглавил список самых полезных депутатов Госдумы

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников ("Единая Россия") признан самым полезным депутатом в условиях пандемии коронавируса.

Десятую версию рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" представили в понедельник политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. Исследование проводилось с апреля по июль 2020 года. Рейтинг формируется из четырех индексов: активности работы в нижней палате, народного голосования, активности в регионах и медийности.

В тройку лучших вошли также глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, в десятку самых эффективных попали первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, замглавы комитета по финансовому рынку Антон Гетта ("Единая Россия"), заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой ("Единая Россия") и заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

С апреля по июль практически у всех депутатов рейтинги упали. Менее всех эта тенденция затронула бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который признан основным экспертом нижней палаты по вопросам борьбы с коронавирусом. Он же возглавил список самых медийных членов Госдумы.

"В период пандемии на плечи парламентариев легло решение большого количества важных вопросов, эксперты отмечают активную деятельность депутатов на местах, в регионах, в том числе и волонтерскую. Это очень позитивно характеризует наш депутатский корпус: несмотря на свой высокий государственный статус, многие даже в личном качестве пошли и стали помогать людям", - отметил Алексей Мартынов.

Эксперты также оценили вероятность переизбрания депутатов в ходе следующих выборов. Шансы попасть в Госдуму восьмого созыва, по их мнению, есть у 20% членов фракции ЛДПР, у 45% единороссов, 47% депутатов от КПРФ, у половины представителей "Справедливой России".

Однако для реализации этого потенциала народным избранникам следует и дальше активно работать в своих субъектах, общаться с гражданами, отметил Мартынов. "Выбор происходят не в Москве, а на земле, в регионах", - сказал он.