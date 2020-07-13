Почему склады легче других сегментов рынка пережили кризис

Складские комплексы гораздо легче, чем другие сегменты коммерческой недвижимости, пережили коронакризис, считают эксперты.

Во время действия ограничений количество запросов на покупку земельных участков для строительства офисов и ритейла снизилось, а складская недвижимость показала относительную стабильность, говорит директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко. В московском регионе за первое полугодие был введен примерно такой же объем новых складских площадей, что и годом ранее - 416 тысяч квадратных метров против 413. Уровень арендных ставок не изменился. Количество свободных площадей снизилось с 2,7% в 2019 году до 2,3%, а до конца года, по прогнозам, сократится до 2,1%. Это объясняется небольшим объемом нового строительства.

Складские комплексы не закрывались на время "карантина" и это, пожалуй, единственный сегмент, где и во время пандемии активно заключались новые сделки, отмечает исполнительный директор Radius Group Захар Вальков. Склады поддержал возросший спрос на интернет-торговлю, почти половина сделок по аренде складов в первом полугодии пришлась на компании этого сегмента.

Переговоры с клиентами не прекращались в период самоизоляции, говорит управляющий инвестиционным фондом "ПНК Девелопмент" Дмитрий Пилевин: "В апреле-мае при небольшом сокращении общего объема новых заявок на покупку, аренду и строительство мы наблюдали увеличение доли целевых обращений - тех, кто действительно нацелен на сотрудничество, а не просто мониторит рынок. В итоге был заключен ряд сделок на общую площадь порядка 360 тысяч квадратных метров".

В дальнейшем спрос на склады со стороны онлайн-ритейлеров продолжит расти. Ведущие игроки будут не только активно расширяться в городах федерального значения, но и продолжат региональную экспансию, считает Вальков. Однако объем ввода качественной складской недвижимости в 2020 году будет на 30% ниже, чем в 2019 году, и станет наименьшим с 2016-2017 годов, говорит Фомиченко. Часть проектов, запланированных к вводу во втором полугодии, будет перенесена на 2021 год. Ставки аренды складов при этом имеют высокий потенциал к росту, однако его будет сдерживать неопределенная экономическая ситуация.