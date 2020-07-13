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13.07.2020 19:44
Рубрика: Экономика

Запасы прочности

Почему склады легче других сегментов рынка пережили кризис
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
Складские комплексы гораздо легче, чем другие сегменты коммерческой недвижимости, пережили коронакризис, считают эксперты.

Во время действия ограничений количество запросов на покупку земельных участков для строительства офисов и ритейла снизилось, а складская недвижимость показала относительную стабильность, говорит директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко. В московском регионе за первое полугодие был введен примерно такой же объем новых складских площадей, что и годом ранее - 416 тысяч квадратных метров против 413. Уровень арендных ставок не изменился. Количество свободных площадей снизилось с 2,7% в 2019 году до 2,3%, а до конца года, по прогнозам, сократится до 2,1%. Это объясняется небольшим объемом нового строительства.

Фото: iStock
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Складские комплексы не закрывались на время "карантина" и это, пожалуй, единственный сегмент, где и во время пандемии активно заключались новые сделки, отмечает исполнительный директор Radius Group Захар Вальков. Склады поддержал возросший спрос на интернет-торговлю, почти половина сделок по аренде складов в первом полугодии пришлась на компании этого сегмента.

Переговоры с клиентами не прекращались в период самоизоляции, говорит управляющий инвестиционным фондом "ПНК Девелопмент" Дмитрий Пилевин: "В апреле-мае при небольшом сокращении общего объема новых заявок на покупку, аренду и строительство мы наблюдали увеличение доли целевых обращений - тех, кто действительно нацелен на сотрудничество, а не просто мониторит рынок. В итоге был заключен ряд сделок на общую площадь порядка 360 тысяч квадратных метров".

В дальнейшем спрос на склады со стороны онлайн-ритейлеров продолжит расти. Ведущие игроки будут не только активно расширяться в городах федерального значения, но и продолжат региональную экспансию, считает Вальков. Однако объем ввода качественной складской недвижимости в 2020 году будет на 30% ниже, чем в 2019 году, и станет наименьшим с 2016-2017 годов, говорит Фомиченко. Часть проектов, запланированных к вводу во втором полугодии, будет перенесена на 2021 год. Ставки аренды складов при этом имеют высокий потенциал к росту, однако его будет сдерживать неопределенная экономическая ситуация.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Пандемия коронавируса COVID-19

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