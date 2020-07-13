Пойдет ли ОПЕК+ на продление условий нефтяной сделки

В среду 15 июля на министерской встрече ОПЕК+, которая пройдет в формате видеоконференции, решится дальнейшая судьба сделки по ограничению добычи нефти, которая пока действует до августа. Не исключено, что, учитывая существующие риски, участники пакта пойдут на продление действующих условий сокращения еще на месяц или два.

По условиям сделки ОПЕК+ с августа добыча нефти ее участниками должна возрасти на два млн баррелей в сутки. Таким образом, объемы сокращения снизятся с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн. В начале июля глава российского минэнерго Александр Новак заявил, что пока нет никаких решений об изменении параметров сделки. Но с тех пор цены на нефть так и не смогли превысить 44 доллара за баррель. И хотя цена российской нефти Urals почти два месяца находится на уровне, близком к цене отсечения в российском бюджетном правиле (42,4 доллара), гарантировать его сохранение в случае роста добычи едва ли возможно.

"Решение об увеличении добычи с августа может несколько затормозить рост котировок нефти, в момент даже привести к их уровню ниже 40 долларов за баррель Brent", - считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Еще одним отрицательным фактором для России, если условия сокращения будут ослаблены, может стать то, что наращивание добычи в России по техническим причинам будет идти медленнее, чем в странах Персидского залива. Высокая цена Urals была во многом обусловлена недостатком сернистой нефти на рынке. В этом сегменте Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК смогут быстрее России занять эту нишу на рынке, что еще и приведет к падению цен на нефть с такими характеристиками. После провала котировок до 20 долларов за баррель в марте - апреле очередное снижение цен на российскую нефть, пусть и незначительное, может оказаться болезненным для бюджета.

Решение о снижении объемов сокращения добычи может уронить цены на нефть

Также по-прежнему сохраняется риск возвращения жестких ограничений из-за второй волны эпидемии коронавируса, что вызовет очередное снижение потребления нефти. Кроме того, несмотря на постепенное восстановление спроса, нефтяные хранилища пока не пустеют. "Запасы сырой нефти в США остаются близки к рекордным, а рынок теперь опасается, что вспышки коронавируса в Техасе, Калифорнии и Флориде - трех штатах с наибольшим потреблением топлива - могут замедлить восстановление спроса", - говорит глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Эксперт также подчеркнул, что весьма неприятной для ОПЕК+ оказалась новость о том, что разрываемая гражданской войной Ливия планирует возобновить экспорт нефти. В последние месяцы там почти ничего не добывалось - по сравнению с 1,1 млн баррелей в сутки в прошлом декабре.

"Текущие уровни цен позволяют обеспечить относительную стабильность поставок нефти и в то же время оказывают поддержку мировой экономике в условиях пандемии - цены не слишком высоки", - говорит директор департамента аудиторских услуг "Делойт" в СНГ Александр Губарев. Эксперт считает, что уменьшение квот может вызвать корректировку цен, а это негативно скажется на устойчивости нефтяного рынка, в чем страны-экспортеры не заинтересованы.

Крупнейшего производителя нефти внутри ОПЕК - Саудовскую Аравию, чей бюджет более чем наполовину зависит от экспорта "черного золота", сегодняшний уровень котировок не устраивает значительно больше, чем Россию. Но запаса прочности королевства хватит на то, чтобы пойти на увеличение добычи и временное снижение цен, и таким образом придавить поднимающую голову при котировках выше 35-40 долларов за баррель сланцевую индустрию в США.

Большинство экспертов все же склоняются к мнению, что участники ОПЕК+ не будут продлевать максимальные условия соглашения на август. "Издержки сокращения добычи для участников ОПЕК+ болезненны, и в условиях растущего спроса и растущих цен было бы сложно убедить всех участников соглашения пойти на дополнительное сокращение добычи", - считает Танурков. С его точки зрения, в среднесрочной перспективе благодаря сохраняющемуся дефициту на рынке можно ожидать продолжения тренда на восстановление котировок нефти.

По мнению Хансена, наиболее вероятный сценарий - увеличение производства с августа странами ОПЕК+ на два миллиона баррелей в сутки. При этом скорее всего в III квартале 2020 года стоимость марки Brent продолжит колебаться в диапазоне между 35 и 45 долларов за баррель, считает эксперт.