Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков провели экстренный брифинг, касающийся информации о возможных финансовых нарушениях со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- ОКР и ПКР, которые являются соучредителями Российского антидопингового агентства, в последние дни получили от представителей прессы много вопросов, касающихся возможных финансовых нарушений со стороны РУСАДА, освещенных в одном из электронных СМИ. Считаем целесообразным прояснить эту ситуацию, - сказал Станислав Поздняков. - В соответствии с законодательством РФ и уставом РУСАДА, к исключительной компетенции Общего собрания членов Российского антидопингового агентства, то есть ОКР и ПКР, отнесено ежегодное назначение аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности. В нарушение установленных правил, аудитор для проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год не был утвержден в порядке, установленном регламентирующими документами. В обход процедуры аппарат РУСАДА 30 апреля 2019 года вынес на Общее собрание вопрос об утверждении аудитора на 2018 год "задним числом", вместе с уже готовым отчетом.

По словам главы ОКР, изначально выбранный РУСАДА аудитор не входил даже в первую сотню российского рейтинга и не был согласован и утвержден Общим собранием. По содержанию подготовленного этой организацией отчета за 2018 год у ОКР и ПКР возникли вопросы. В итоге Общее собрание членов РУСАДА отказалось утверждать и аудитора, и сам отчет. Принципиальная позиция ОКР и ПКР заключалась в том, чтобы подобрать новую аудиторскую организацию из топ-10 в стране в этой сфере. Ею стала компания "Финэкспертиза", которую одобрил председатель Наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Как подчеркнул Станислав Поздняков, "поскольку на финансирование РУСАДА выделяется значительный объем средств федерального бюджета, члены и учредители организации приняли решение провести аудит не только бухгалтерской отчетности, но и проверку по оценке операционной эффективности функционирования системы внутреннего контроля относительно бизнес-процессов, то есть вознаграждения сотрудников, приобретения товаров и услуг, и так далее". Результаты проведенной проверки были переданы в Олимпийский комитет России как заказчику проведенного аудита.

- Вопреки утверждениям генерального директора РУСАДА Юрия Гануса на его онлайн-пресс-конференции 10 июля, углубленный аудит выявил ряд существенных нарушений, - продолжил Поздняков. - Мы приняли решение передать этот отчет Наблюдательному совету, которому полностью доверяем. Теперь ожидаем результаты оценки по итогам заседания Набсовета. Готовы отреагировать в рамках своих полномочий. Главное, подчеркну еще раз: гендиректор попытался "задним" числом утвердить и аудитора, и его отчет.

Павел Рожков дополнительно пояснил, что позиция ОКР и ПКР в этом вопросе является полностью совместной. Причем Рожков подчеркнул: к работе РУСАДА по содержанию претензий нет, никакого предвзятого отношения не существует. "Целью аудита не была проверка содержательной деятельности РУСАДА, связанной с организацией тестирования спортсменов", - отметил первый вице-президент ПКР.