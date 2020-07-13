Предложено прописать правила поведения судей в соцсетях

Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил о необходимости подготовить рекомендации для судей, как вести себя в интернете.

Более того, по его словам, следует соблюдать аккуратность в социальной сети и родственникам судей. В эпоху "Инстаграм" и "Ютуб" многие молодые люди забывают о таком простом человеческом качестве, как скромность. Но жизнь такова, что неосторожная публикация может бросить тень на родственника в мантии или осложнить в будущем карьеру самому молодому человеку.

"Если говорить о так называемой частной жизни судьи, вне работы, то, несмотря на закрепление в нашем обществе таких важнейших принципов социального взаимодействия, как свобода самовыражения и неприкосновенность частной жизни, на самом деле парадокс заключается в том, что наличие частной жизни - это миф, - заявил Виктор Момотов. - Как только вы что-то разместили в сети "Интернет", это становится жизнью публичной. При прохождении конкурса на замещение вакантной должности история присутствия в социальных сетях может быть рассмотрена через призму нанесения ущерба репутации судебной власти. Таким образом, прошлое может активно влиять на будущее".

Веселые фотографии со студенческой вечеринки кандидата в судьи, гуляющие по Сети, вполне могут вызвать неудовольствие членов квалификационной комиссии. Можно сколько угодно говорить, что все уже в прошлом, что тот пьяный несерьезный юнец давно превратился в трезвого серьезного мужчину, но интернет сделал свое коварное дело. Легкое приключение юности, кои случаются почти у всех, автоматически превращается в несмываемое пятно биографии.

При рассмотрении кандидатуры человека на должность судьи может быть изучена и история его сетевой активности. Горячие фотографии из прошлого вполне могут поставить крест на карьере

"Анонимность интернета порождает фальшивое чувство безопасности. Избежать этого сложно, но осознавать это необходимо, - сказал Виктор Момотов. - С очевидностью встает вопрос ответственности не только непосредственно судьи, но и членов его семьи. Их поведение, нескромность могут стать предметом социальной оценки. Полагаю, комиссии Совета судей РФ по этике необходимо обсудить сложившуюся ситуацию и подготовить соответствующие рекомендации для судей по поводу нахождения их в интернет-пространстве".

Председатель Совета судей рекомендует людям в мантиях, прежде чем что-то сказать, а уж тем более выкладывать в интернет, подумать, как это будет воспринято обществом. К тому же современные технологии позволяют создать ложный аккаунт и использовать его против судьи или взломать аккаунт судьи без его ведома и добавить ложные комментарии. Это опасность, с которой надо считаться, а значит, судьям стоит тщательно подбирать пароли к своим страничкам.

"Мы не против использования судьями социальных сетей. Наоборот, чем более открыто судейское сообщество и чем более доступен диалог с ним, тем лучше. Но при всем этом судьи, да и кандидаты в судьи должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия", - сказал Виктор Момотов.