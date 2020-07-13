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13.07.2020 08:36
Рубрика: Власть

Премьер Мишустин поздравил "Станкина" с юбилеем и "Точкой кипения"

Текст: Александр Емельяненков

Это хороший знак, когда преподаватели и студенты встречают 90-летие своего университета в "Точке кипения". Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с юбилеем и акцентировал важное во все времена обстоятельство: не стареть душой и не останавливаться на достигнутом.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"В стенах "Станкина", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства, - студенты получают качественные знания и профессиональные навыки, имеют возможность учиться у известных профессоров, заниматься научной деятельностью, осваивать проектное планирование, цифровое производство, участвовать в творческих конструкторских коллективах".

Известный российский вуз, который теперь называется МГТУ "Станкин", учрежден приказом президиума Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ СССР) 12 июля 1930 года как Московский станкоинструментальный институт. Он дал стране большое число талантливых инженеров, конструкторов, организаторов производства. Многие выпускники стали известны не только в СССР и России, но и за рубежом. В переломном 1989-м с присвоением квалификации инженер-системотехник закончил "Станкин" и нынешний глава правительства Михаил Мишустин.

А за семнадцать лет до него, в 1972-м, "красный диплом" Московского станкоинструментального института получил Михаил Фрадков, ставший премьером российского правительства в 2004 году.

"Я на сайте университета выставлю следующий слоган: "Хочешь стать премьером - поступай в "Станкин", - так отреагировала Елена Катаева, нынешний ректор университета, когда узнала о назначении Михаила Мишустина главой кабинета министров.

В поздравительной телеграмме премьер благодарит альма-матер "за прекрасные студенческие годы, мудрых наставников, верных и надежных друзей". И особо отмечает, что университет "всегда открыт для новых идей и проектов", в нем создано "уникальное интеллектуальное пространство", приветствуется творческий поиск, умение генерировать интересные идеи и инициативы.

"Яркий пример этому - коворкинг-центр "Точка кипения", где молодые ученые и студенты создают прорывные разработки в сфере цифровой трансформации машиностроения, развития промышленного интернета вещей, киберфизических производственных систем", - отметил премьер Михаил Мишустин.

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