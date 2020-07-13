Теперь уже бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики России (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник во второй половине дня объявил о том, что покидает свой пост.

Юрченко был избран на этот пост в самом конце февраля нынешнего года. Однако, несмотря на смену руководства, отечественная легкая атлетика так и не смогла выбраться из кризиса, который продолжается уже несколько лет, с конца 2015-го.

Российская "королева спорта" не добилась восстановления в международной федерации ("World Athletics", бывшее и более привычное название организации - IAAF), наши атлеты, к сожалению, до сих пор не могут выступать на официальных соревнованиях континентального и мирового уровня под флагом своей страны. Да и пресловутый "нейтральный статус" уже почти никому не доступен.

"Объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА", - цитирует официальный сайт федерации слова Евгения Юрченко.

"Хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса", - добавил бывший президент ВФЛА.