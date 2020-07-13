Президенты РФ и Алжира обсудили нефтяной рынок, пандемию и Ливию

В понедельник Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе алжирской стороны.

Теббун поздравил президента России и российский народ с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили координацию на нефтяном рынке, борьбу с коронавирусом и ситуацию в Ливии.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнерства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения "ОПЕК плюс" и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Путин и Теббун также высказались за продолжение межливийского диалога для мирного урегулирования кризиса в этой стране.

"Акцентирована необходимость консолидации международных усилий по политико- дипломатическому урегулированию кризиса в Ливии", - отмечает пресс-служба.