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13.07.2020 12:19
Рубрика: Власть

Путин: Без активного развития экономики "болото вокруг будет хлюпать"

Текст: Ксения Воронцова

Президент России Владимир Путин призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики РФ, иначе если власти будут сидеть на одном месте, "болото вокруг будет хлюпать".

Фото: photoxpress
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Глава государства отметил, что в сфере цифровизации и отечественного программного обеспечения надо создавать условия, действовать решительнее, чтобы страна была глобально конкурентоспособна.

"Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях", - подчеркнул он.

Владимир Путин добавил, что необходимо двигаться активнее.

Президент также отметил, что в курсе определенных планов правительства, они должны быть реализованы и нужно выстраивать новые горизонты работы по этому направлению.

Власть Работа власти Президент

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