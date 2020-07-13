Путин: Единение россиян помогло достойно ответить на вызов коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главным приоритетом во время эпидемии коронавируса стала борьба за каждую жизнь, защита здоровья граждан, их уверенность в будущем.

В понедельник глава государства проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин отметил, что в борьбе с пандемией были сконцентрированы усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских и научных центров, делового сообщества и некоммерческих, волонтерских организаций.

"Такое действительно общенациональное единение позволило нам достойно ответить на вызов эпидемии - конечно, не без проблем, не без определенных сбоев. Но в целом можно сказать достойно ответить на вызов эпидемии", - подчеркнул Путин.

Президент сообщил, что в России сейчас проводится более 300 тысяч тестирований граждан на коронавирус. Он добавил, что на 11 июля развернуто более 270 тысяч 377 специальных коек, и только 66 процентов из них - задействовано по прямому назначению.