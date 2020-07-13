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13.07.2020 11:25
Рубрика: Власть

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос. Так президент отреагировал на выступление вице-премьера  Марата Хуснуллина, который доложил о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В понедельник глава государства провел по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Вы понимаете, что я хочу сказать, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать", - поставил задачу Путин правительству и Хуснуллину. Он подчеркнул, что обеспечение жильем - это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Отдельно Путин также отметил необходимость снижения издержек, и как результат - стоимости жилья. "Вот вы сказали "деньги есть", меня это радует с одной стороны, с другой стороны, немножко настораживает. Мы не должны как сеятель туда эти деньги насыпать, не понимая , какова отдача этих вложений", -  сказал президент, обращаясь к Хуснуллину.

Поэтому все ограничения, издержки, которые приводят к необоснованному росту стоимости метра жилья  должны быть в поле внимания, как самого вице-премьера, так и правительства, поручил Путин.

Кроме того, президент призвал Хуснуллина ставить более амбициозные цели, отреагировав таким образом на слова вице-премьера о том, что 5 миллионов семей могут получить жилье к 2026 году. Путин отметил, что это реалистичные цифры, но можно добиться и большего.

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