Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос

Владимир Путин заявил, что у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос. Так президент отреагировал на выступление вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

В понедельник глава государства провел по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Вы понимаете, что я хочу сказать, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать", - поставил задачу Путин правительству и Хуснуллину. Он подчеркнул, что обеспечение жильем - это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи.

Отдельно Путин также отметил необходимость снижения издержек, и как результат - стоимости жилья. "Вот вы сказали "деньги есть", меня это радует с одной стороны, с другой стороны, немножко настораживает. Мы не должны как сеятель туда эти деньги насыпать, не понимая , какова отдача этих вложений", - сказал президент, обращаясь к Хуснуллину.

Поэтому все ограничения, издержки, которые приводят к необоснованному росту стоимости метра жилья должны быть в поле внимания, как самого вице-премьера, так и правительства, поручил Путин.

Кроме того, президент призвал Хуснуллина ставить более амбициозные цели, отреагировав таким образом на слова вице-премьера о том, что 5 миллионов семей могут получить жилье к 2026 году. Путин отметил, что это реалистичные цифры, но можно добиться и большего.