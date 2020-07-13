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13.07.2020 14:54
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и резонанс вокруг Святой Софии

Текст: Ксения Воронцова
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии, а также обратил его внимание на общественный резонанс вокруг решения о статусе храма Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Акцентирована, в частности, важность наращивания усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в Астанинском формате - с опорой на договоренности по итогам российско-турецко-иранского саммита (в режиме видеоконференции), состоявшегося 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

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Главы государств дали высокую оценку взаимодействию по линии министерств обороны России и Турции, которое позволило стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирии.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и возврата к переговорному процессу в Ливии на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией СБ ООН. "Условлено активизировать совместные политико-дипломатические усилия на данном направлении", - сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание Эрдогана на значительный общественный резонанс в России из-за решения изменить статус храма Святой Софии. "Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь", - говорится в сообщении.

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Также стороны обменялись мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, в том числе перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения эпидемиологической обстановки. Путин выразил признательность за готовность турецких партнеров помочь некоторым регионам РФ в борьбе с коронавирусом.

Эрдоган поздравил Владимира Путина с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию. Главы государств договорились и далее поддерживать регулярный диалог, в том числе на высшем уровне.

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