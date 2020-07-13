Путин одобрил отсрочку от призыва по мобилизации многодетным отцам с беременными женами

Многодетные отцы получат право на отсрочку от призыва по мобилизации для военных запаса. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Теперь документом дается право на отсрочку гражданам "имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет".

В прежней редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", речь шла только об отцах, имеющих на иждивении четырех и более детей. Также документ распространяет право на отсрочку от призыва по мобилизации на женщин - военных запаса, находящихся на поздних сроках беременности (прежняя редакция давала такое право женщинам с детьми до 16 лет).