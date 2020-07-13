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13.07.2020 21:30
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о предоставлении жилья семьям погибших военных без учета выслуги лет

Текст: Айсель Герейханова

Семьи военнослужащих, погибших в период прохождения службы, получат право на обеспечение жильем независимо от общей продолжительности военной службы погибшего. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ вносит изменения в закон "О статусе военнослужащих".

Фото: РИА Новости
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Законом также разрешается на основании согласия и письменного заявления военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, или членов семьи погибшего военного предоставлять им в собственность бесплатно или по договору социального найма жилье размером меньше зафиксированных в законодательстве норм. Речь идет о случаях, когда невозможно предоставление жилья в соответствии с установленными нормами или большего метража. Отметим, что сейчас федеральные органы даже при наличии письменного согласия военнослужащих не вправе выделять им жилые помещения меньше установленных законом норм.

Важно, что закон распространяется на членов семей военнослужащих, имеющих основания быть признанными нуждающимися в жилых помещениях.

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