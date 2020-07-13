Путин подписал поправки в закон об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами

Иностранцы, чьи совершеннолетние дети являются гражданами РФ, смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Соответствующие поправки в законы "О гражданстве Российской Федерации" и "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Также снимаются ограничения на прием в российское гражданство трудоспособных лиц, чьи дееспособные дети старше 18 лет являются гражданами России.

В числе нововведений - обязательная дактилоскопическая регистрация при приеме в гражданство РФ, полномочия по проведению которой возлагаются на МВД.