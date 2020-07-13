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13.07.2020 11:53
Рубрика: Власть

Путин поручил подготовить указ о целях национального развития

Текст: Ксения Воронцова
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал несколько поручений: подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года, скорректировать нацпроекты и подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.

Глава государства в конце видеоконференции поблагодарил собравшихся за конструктивную работу. "То, о чем мы сегодня говорили без преувеличения касается каждого гражданина нашей страны", - сказал он, отметив, что решения, которые предстоит принять, и то, что сегодня обсуждалось, задает тенденции во всех ключевых сферах развития России на годы вперед.

Фото: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREM
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Путин подчеркнул - в основе этих решений лежит воля россиян, выраженная в ходе голосования по поправкам в Конституцию.

"Конституция - это фундаментальный, базовый закон. Но все-таки мы должны исходить из того, что нам на основе этого базового закона надо работать над конкретными вещами, жизнь людей делать лучше, комфортнее и удобнее. Отсюда те высокие требования, которые стоять перед каждым уровнем и органом власти", - заявил президент.

Далее Владимир Путин озвучил ряд поручений.

- Администрации президента и правительству подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года. "С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно вместе с профильными ведомствами, правительством в целом, подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал он.

- Правительству при участии Госсовета скорректировать национальные проекты в трехмесячный срок. По словам Путина, "чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которые мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех".

- Рабочей группе Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.

"Конечно, крайне важно усилить постоянную обратную связь с людьми, гражданами. Нужно усилить общественный контроль за реализацией национальных проектов. Очень рассчитываю здесь на активное участие в этой работе Общероссийского народного фронта и Общественной палаты", - добавил глава государства.

Власть Работа власти Президент Национальные проекты 2019-2024

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