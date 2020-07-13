Путин пожелал выздоровления заболевшему коронаврусом президенту Бразилии

Владимир Путин выразил поддержку заболевшему коронавирусом президенту Бразилии Жаиру Болсонару и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Уверен, что присущие вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание", - говорится в отправленной телеграмме.

Путин также добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и плодотворной совместной работы. Ранее Болсонару сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. По его словам, чувствует он себя хорошо и проходит лечение.