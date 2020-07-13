Путин рассказал, что важно для роста внутреннего туризма

Для качественного роста внутреннего туризма в России необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Большие резервы для качественного роста есть и для внутреннего туризма", - заявил глава государства в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, очевидно, что нужно развивать внутренний туризм, если многие страны закрыты до сих пор. "Инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?" - сказал он.