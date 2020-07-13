Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.

"Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6580 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 5834 человек, федеральных гражданских служащих - 661 человек, работников - 85 человек", - сообщается в документе.

Согласно прежнему указу президента предельная штатная численность центрального аппарата МВД составляла 6712 человек.