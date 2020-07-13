Путин: В РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось достойно ответить на вызов пандемии коронавируса. В частности, удалось не допустить драматичного роста безработицы в этот период.

"Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы", - подчеркнул Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент также отметил, что у России есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно.

Среди других показателей эффективности борьбы с пандемией Путин отметил неплохую ситуацию с летальностью от коронавируса в России. Так, по его словам, на 100 тысяч населения летальность от вируса в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе в европейских с развитой системой здравоохранения.